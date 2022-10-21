living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان يقدّم أرضاً لجامعة الدول العربية

21
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري من المغرب "منح جامعة الدول العربية متمثلة بالمركز العربي قطعة ارض مساحتها اكثر من 3000 متر مربع كهبة من الدولة اللبنانية"، لافتاً الى انها "تقع في موقع مميز مطل على البحر في العاصمة بيروت وذلك من اجل المساعدة في عملية النهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق اهداف المركز التي يعتمدها مجلس وزراء العدل العرب".
 
وكان وزير العدل يرافقه وفد ضم القضاة: إيلي حلو، كارل عيراني وربيع الحسامي قد شاركوا في الدورة الـ ٣٨ لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت أمس في مدينة افران في المملكة المغربية.
 
التقى الخوري فور وصوله الى المغرب نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي رئيس الدورة الـ ٣٨ لمجلس الوزراء العرب وتباحثا خلاله في الوضع القضائي عموماً واللبناني خصوصا. وقد أبدى الوزير وهبي استعداد مملكة المغرب "للوقوف الى جانب لبنان وتقديم الدعم للقضاء اللبناني وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل بينهما من أجل تحقيق هذا الهدف". 
 
كما التقى الخوري على هامش المؤتمر الوزيرين القطري والعماني اللذين ابديا كل تجاوب في الوقوف الى جانب لبنان وقضائه.
 
وألقى الخوري في اليوم الاول لانطلاق اعمال الدورة الـ ٣٨ ، كلمة لبنان ‏تقدم فيها بـ "خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية على حسن الضيافة والكرم"، وتمنى لها "التوفيق والسداد لما فيه الخير والإصلاح".
 
وقال متوجها الى الوزراء المشاركين: "لا يخفى على معاليكم ان المركز العربي الذي قارب على اكثر من 40 عاما منذ نشأته والذي يقوم بمهام الأمانة العلمية لمجلس الوزراء العرب ويعمل باشراف مجلس وزراء العدل العرب وله برنامج عمل سنوي مستقل، يتم إعداده من خلال مجلس ادارته ويرتبط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر الأمين العام للجامعة إداريا وماليا مقره في بيروت. 
 
اضاف: "نحن سعداء في لبنان بمشاركة الأخوة العرب أعضاء مجلس إدارة المركز الذي عقد الجلسة الاخيرة من هذا العام ورفع توصياته حول دعم وتطوير آليات عمل المركز العربي والذي شمل  فقرة تعديل الاحكام التنظيمية وإعتماد الهيكل التنظيمي للمركز بما يتوافق مع اتفاقية المقر ورؤية  جامعة الدول العربية  وخرج الاجتماع بإجماع أعضائه الستة على رؤية تطويرية من خلال تحديث الأحكام التنظيمية ، الامر الذي شجّع دولة المقر اي لبنان، الإعلان عن منح جامعة الدول العربية متمثلة ‏ بالمركز العربي ، قطعة أرض مساحتها اكثر من 3000 متر مربع كهبة، في موقع مميز في بيروت مطل على البحر من أجل المساعدة بعملية النهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق اهداف المركز التي اعتمدها مجلسكم الموقر".
 
 تابع: "كما يشرفنا اعلام معاليكم حول قرار مجلسكم الموقر الرقم 1254 في الدورة 37 الذي خصّص دعم  صندوق ‏تعاضد القضاة في لبنان الخاص بالصحة والتعليم بتقديم الشكر الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لجمهورية العراق الشقيقة الذي تعاطى بإيجابية مع مضمون القرار وقام بتقديم الدعم المباشر للصندوق عبر القنوات الديبلوماسية".
 
بدوره شكر رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير محمد الأمين أكيك للوزير الخوري النشاطات والجهود التي قام بها المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية في لبنان التي كان لها تأثير إيجابي لافت في عالمنا العربي.
 
اختتمت الدورة اعمالها مساء امس وخرجت بتوصيات مفصلة خلصت الى كيفية وسبل معالجة المسائل القضائية والحقوقية الشائكة في العالم العربي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout