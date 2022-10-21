أبي رميا: اذا وصلنا الى فراغ رئاسي يجب أن يكون لدينا حكومة تتحمل مسؤولياتها

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قال النائب سيمون أبي رميا: "اذا تعذر الوصول الى شخصية من داخل التيار فهذا لا ينمع أن نعرض أسماء حليفة يمكن مناقشتها مع الحلفاء".

وفي حديث عبر "صوت المدى"، تابع: "لبنان القوي علينا أن نقرر على إسم نراه مناسباً لرؤيتنا تنطبق عليه الورقة الرئاسية ونتشاور بشأنه مع الحلفاء، خاصة وأننا دخلنا بفترة الـ 10 أيام الأخيرة من العهد من أجل إنجاز هذا الاستحقاق المهم".

وأضاف أبي رميا: "الطائفة المارونية لديها مكونات وأسماء كثيرة مخولة لخوض المعركة الرئاسية، وبمعزل عن أن النائب جبران باسيل هو مرشح طبيعي بالحيثي التمثيلية التي يتمتع بها التيار على المستوى الوطني، فهناك شخصيات من داخلي التيار تتمتع أيضاً بالكفاءة المطلوبة".

وأردف:" اذا وصلنا الى فراغ رئاسي يجب أن يكون لدينا حكومة تتحمل مسؤولياتها لا تأخذنا الىى فوضى دستورية".