إحباط سناريو "قارب موت" جديد

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أحبطت مخابرات الجيش وقوّة من مجموعة الشواطئ البحرية التابعة لقوى الأمن الداخلي، عملية تهريب أشخاص داخل مركب حاول مغادرة المياه الاقليمة اللبنانية الشمالية بصورة غير شرعية.

بدورها، غرّدت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” معلنة تفاصيل العملية التي حصلت، وقالت: “أحبطت قوة من الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت 55 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية. كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدَم في العملية والمواطنَين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطَين فيها".