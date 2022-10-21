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"طلبات الاعتراف باختصاصات جامعية"... هذا ما وعد به وزير التربية!

21
OCTOBER
2022
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إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي النائب الدكتور إيهاب حمادة ورئيس التعبئة التربوية في "حزب الله" يوسف مرعي ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة الدكتور يوسف البسام، وعرض معهم قضايا التربية وبداية العام الدراسي. وأشاد الوفد بالجهود التي بذلها الوزير والوزارة لانطلاقة العام الدراسي حضوريا وتوفير الحوافز للمعلمين والعاملين في التربية.

 
 

وعرض الوفد قضايا الجامعة اللبنانية وهمومها وقدم الحزب تقريرا عن المساعدات التي قدمها في مناطق عدة لجهة تأمين الأقساط والكتب والنقل المدرسي والمحروقات. وطالب الوفد "بتسريع البت بطلبات الإعتراف بعدد من الإختصاصات الجامعية سيما وأن الطلاب تخرجوا ويحتاجون إلى المعادلات لدخول سوق العمل". وقد طمأنهم الوزير إلى مسار إنجاز الإعترافات "كأولوية في المديرية العامة للتعليم العالي".

ثم استقبل الوزير الحلبي رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وكان عرض للملفات العالقة للجامعة وسبل تسريعها إضافة إلى قضايا التعليم العالي. ووضع رئيس الجامعة خبرات الأساتذة بتصرف الوزارة لتغذية اللجان المتخصصة وبالتالي تسريع الملفات المتأخرة.

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