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عصابة تتحصّن داخل فندق... وهذه اعترافاتها!

21
OCTOBER
2022
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانيّة والاستعلامية لكشف هوية افراد عصابات السّرقة وتوقيفهم.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هوية إحدى عصابات سرقة الدراجات الآليّة التي تنشط ضمن محافظة جبل لبنان، وتضم اللبنانيّين:
 
م. ف. (مواليد عام ١٩٨٢)
م. س. (مواليد عام ١٩٨٩) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة
م. ك. (مواليد عام ١٩٩٦)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.
 
بعد مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصدهم داخل أحد الفنادق في محلة الكفور حيث عملت على توقيفهم جميعًا، وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في سرقة الدرّاجات، وكميّة من حشيشة الكيف. كما أوقفت برفقتهم المدعو:
 
 ع. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابيّة بجرم استعمال مزوّر، وعثرت بحوزته على كمية من الكبتاغون.
بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون عصابة سرقة دراجات آليّة، وبتنفيذهم عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان. كما صرّح (م. ك.) أنه يقوم بنقل الدراجات إلى محافظة الشمال وبيعها داخل مخيم البداوي. كذلك اعترفوا بتعاطي المخدرات.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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