طقس متقلب واحتمال أمطار...

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يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية غير شاملة على لبنان ويستمر لغاية ظهر الإثنين مع إستقرار بدرجات الحرارة.

وفي التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٤ و٢١ درجة

٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت: متقلب خاصة صباحًا وشمالًا، قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع إحتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الأحد: متقلب قليلًا، قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س