هيئة LACD في كاليفورنيا احتفلت بذكرى ١٣ تشرين

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اقامت هيئة LACD في كاليفورنيا قداساً لراحة انفس شهداء ١٣ تشرين في كنيسة St Jude , West Covina وترأس الذبيحة الالهية الاب رمسين الحاج بحضور كافة الاعضاء والمناصرين يتقدمهم منسق اميركا السيد مارك نجار وعدد من القياديين وخص كاهن الرعية بكلمة عن معنى الشهادة الحقيقية للوطن والكنيسة جمعاء بخاصة شهداء الجيش اللبناني تيمنا بشعار الشرف والتضحية والوفاء واستشهاد الاخوين الانطونيين شرفان ايماناً منهم بالشهادة بتعاليم الكنيسة والوطن على السواء . تلى القداس لقمة رحمة في صالون الكنيسة وكلمة شكر القاها السيد مارك نجار شاكراً جميع من حضروا وشاركوا في هذه الذبيحة المباركة للذكرى .