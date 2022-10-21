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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 تشرين الأول 2022

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الأخبار: رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم قبول الاستقالة واتفاق وزرائه على مقاطعة تصريف الأعمال: إجراءات عون لشل حكومة ميقاتي

العمل النقابيّ التربويّ: موت غير مُعلَن

 

 

 

 

الديار: عرض ثالث «للمسرحية» الرئاسية وخلاف قواتي مع جنبلاط على دعوة بري للحوار
«عض اصابع» بين ميقاتي وباسيل ورهان على حكومة في «ربع الساعة الاخير»؟
مناورات اسرائيلية واستنفار احترازي للمقاومة: هلع من خطر «المسيرات» الايرانية!

 

 

 

 

نداء الوطن: "الدستوري" أصدر دفعة "الردّ"... وميقاتي "يدشّن" الفراغ الرئاسي في الجزائر
"جولة الرئاسة 3": "جبهة الشغور" تتناقص والمعارضة تطالب التغييريين بـ"الحسم"

 

 

 



اللواء: جلسات الرئاسة تتأرجح بين التوافق والتنافس بانتظار «الترياق العراقي»
ميقاتي يُمثِّل لبنان في قمّة الجزائر.. والدستوري يُثبِّت نيابة 5 نواب

 

 

 

 

البناء: بريطانيا تفتتح زمن الاضطراب السياسي الأوروبي تحت تأثير أزمة الطاقة وتداعياتها الاقتصادية جلسة الانتخاب تكسر الجرة بين القوات والنواب الـ 13… والإثنين جلسة جديدة بلا رئيس المسار الحكومي مفتوح على التأليف رغم عض الأصابع… والولادة قبل نهاية الولاية

 

 

 

 


النهار: الثلث مع معوض... و"التغييريون" يحبطون فرصة!

 

 

 


الجمهورية: إنعدام التوافق يؤخر الرئيس التوافقي

 

 

 


l'orient le jour: À Naqoura, les habitants voient déjà les millions pleuvoir

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