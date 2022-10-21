أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال خبير في الشؤون الأوروبية إن المشهد البريطاني يؤكد فشل الحلول التقليدية والتقنية معاً للأزمات الناتجة عن أزمة الطاقة التي تشهدها الدول الأوروبية منذ حرب أوكرانيا وإن استقرار أي بلد أوروبي بات رهناً باستقرار أوروبا كلها، واستقرار أوروبا رهن باستقرار سوق الطاقة.



خفايا

توقع مصدر حقوقي أن تحمل الدفعة الثانية من القرارات الخاصة بالطعون النيابية تغييراً في نيابة أكثر من نائب منتخب بعدما انتفى المجلس الدستوري لإعلان أول النتائج الطعون التي تمّ ردها خلافاً للتوقعات لتأكيد استقلاله عن أي مرجعيات سياسية ومنح المصداقية لما سيصدر عنه لاحقاً.



اللواء: أسرار

همس

يتوقع دبلوماسي معني أن تتحرك دولة كبرى، في الملف الرئاسي، بعد إنهاء سائر ترتيبات الترسيم الحدودي.



غمز

لم تنجح محاولات بذلت لإحداث خرق بين «تكتل التغييريين» وحزب يميني فاعل!



لغز

يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز الـ50 الفاً!



نداء الوطن: خفايا

يبدي حزب بارز قلقه العميق من اتساع وجود اللاجئين السوريين في لبنان، رغم علاقة الحزب القوية مع القيادة السورية وهو يعكف على وضع الخطط التي تساعد على إعادتهم إلى بلادهم.

تبيّن أنّ نائبة تغييرية من الجبل هي التي تتولى مساعدة زميلة لها من بيروت في سلوكها السياسي، والتأثير عليها، بعدما قطعت الأخيرة صلاتها بمرجعيتها الأساسية.

بعد محاولات حثيثة من قبل وزارة حيوية لإعادة علاقات التبادل التجاري مع دولة عربية وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق، أتى الجواب غير المباشر بتأجيل البحث إلى العهد الجديد .