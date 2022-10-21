الأخبار: قاووق: السفارتان الأميركية والسعودية تعطّلان انتخاب رئيس

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الأخبار: رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أنّ ما يحصل في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية «لأنّهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدّي والمواجهة وجرّ البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد».



وقال قاووق، خلال رعايته افتتاح مشروع بئر المياه والطاقة الشمسية في بلدة قانا الجنوبية، إلى أنّه «لم يعد سرًا أنّ الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنّهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق».

وأضاف: «نريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون موظفًا عند السفارات، ولا يعاني من عقدة نقص في استرضاء أيّ سفارة من السفارات».