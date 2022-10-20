الرئيس القوي والمحترم.. تحيّة إجلال وإكبار واحترام لفخامتك (بقلم ريتا الدكاش)

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أيها القدوة، أيها المقاتل، يا من تنير درب الضياء.
يا من تقف شامخاً و صامداً في مهب الريح لتنقذ الآخرين و تنير طريقهم
بالمعرفة و الأخالق و الرقي.
أيها المخلص للمبادىء و الثوابت الوطنية.
يا من أنت عظيماً و قدوةً متميزة و صالحة لأبناء وطنك لبنان.
وبتّ متشبثاً تجسّدت في فخامتك قيم التسامح و الإنسانية
عاليةً
لتصلنا الى برّ الأمان
بايمانك بوطنك وشعبك وجيشك حيث تسعى دائماً
أثبت يوماً بعد يوم أن تصدّيك للأشرار لم يخضعك و لم
يكسرك لحظةً
كما و أنك أثبت فخامتك أنك بعزيمة و إصرار، تملك قدرات هائلة في إتخاذ القرارات الإستثنائية
وذلك حرصاً على أبناء وطنك.
أنا على يقين بأن التاريخ سيقف طويلاً بالتقدير والإحترام
والإعتزاز أمام فخامتك و ستظل يا فخامة الرئيس نموذجاً
مشرفاً وللأجيال القادمة. لكل أبناء وطنك الحاليين