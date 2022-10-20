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هكذا علّق حزب الله على استشهاد عدي التميمي

20
OCTOBER
2022
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أصدر حزب الله البيان التالي:

يُعبّر حزب الله عن عظيم إعتزازه وإفتخاره بالمجاهد البطل الشهيد عدي التميمي والمواجهات النوعية التي خاضها منفرداً في مواجهة آلة القتل والإرهاب والاحتلال الصهيونية، ويُشيد بشكلٍ خاص بالشجاعة والبطولة التي اتسم بها طوال فترة المواجهات وتفوقه الميداني على جنود العدو على رغم العملية الكبيرة الواسعة النطاق التي نفّذها للقبض على مجاهد واحد.
إنّ عزيمة الشهيد عدي التميمي تعبّر عن قوة شعبنا الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعاً عن الأرض والمقدّسات.
إننا نعتقد أنّ دماء الشهيد وكلماته النورانية تشكّل نبراساً للأجيال الجديدة ولكل المجاهدين الشجعان من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وهي ثورةٌ ومقاومةٌ لن تهدأ حتى تحرير فلسطين كاملة من البحر الى النهر.
نباركُ لشعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحيّة وفصائله المجاهدة بالشهيد البطل والعمليات الأخيرة التي تؤكّد مرّةً أخرى ان الإحتلال زائلٌ وأن هذا الكيان العنصري البغيض ليس الا كياناً مؤقتاً، واننا على ثقةٍ تامة بأن أمثال هذه العمليات وأمثال هؤلاء الشهداء الأبرار يعبّدون بدمائهم الطريق نحو التحرير الكامل بإذن الله.

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