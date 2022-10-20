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من بينهم ميقاتي.. حوالي 3 مليارات دولار خسارة لأغنى المليارديرات العرب خلال الأشهر الماضية

20
OCTOBER
2022
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خلال الأشهر السبعة الأخيرة، انعكست التطورات والأحداث الاقتصادية الإقليمية والدولية على صافي ثروات المليارديرات حول العالم، والمليارديرات العرب، وكشفت قائمة فوربس الأخيرة الصادرة في 5 تشرين الأول حجم خسائر كبير لأصحاب الثروات العرب عن أرقام شهر إبريل.

ووفقاً لبيانات فوربس، فقد انخفض صافي الثروة المجمعة للمليارديرات العرب بنسبة 3.5% إلى 65.6 مليار دولار، من 68 مليار دولار، إلا أن العدد الإجمالي للمليارديرات العرب ظل ثابتاً عن الرقم 22، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وحل الملياردير المصري، ناصف ساويرس، على رأس قائمة الأكثر خسارة، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "OCI N.V"، بخسارة 800 مليون دولار، يليه الملياردير العُماني سهيل بهوان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان، الذي تراجعت ثروته بمقدار 600 مليون دولار. تلاهما الشقيقان اللبنانيان طه ونجيب ميقاتي مؤسسا مجموعة M1 وخسر كل منهما 400 مليون دولار.

فيما جاء المصري الثاني محمد الفايد، مالك فندق ريتز باريس، في المرتبة الخامسة بعد تراجع قيمة ثروته بنحو 200 مليون دولار خلال تلك الفترة. فيما انخفضت ثروة رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، فيصل بن قاسم آل ثاني، 200 مليون دولار هي الأخرى. كما فقد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعائلته نفس القيمة من ثرواتهم.

وخسر مالك مجموعة الفطيم الإماراتية، عبد الله الفطيم وعائلته، 100 مليون دولار. ليحل في المركز الثامن في قائمة الخاسرين.
وبلغ إجمالي خسارة المليارديرات الثمانية في قرابة سبعة أشهر 2.9 مليار دولار.

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