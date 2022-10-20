انتخابات الهيئة الطلابية في جامعة سيدة اللويزة... الأب بشارة الخوري: "الهدف من هذه الانتخابات أن نعرف كيف نتواصل مع الآخرين"

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انطلقت عند الساعة الثامنة صباحاً، إنتخابات الهيئة الطلابية الجديدة للعام 2022- 2023 ، في حرم جامعة سيدة اللويزة – زوق مصبح، بأجواء ايجابية تؤكّد ما يتمتّع به الطلاب من روح ديمقراطية عالية.

وجرت العملية الانتخابية بحماسة واضحة تمتع بها الطلاب الذين مارسوا بدورهم حقهم لتأمين صحة تمثيلهم أمام كلياتهم كما جامعتهم، حسب قانون النسبية في الكليات الكبيرة التي يتخطّى عدد طلابها الـ 300 تلميذا، و One man one vote في الكليات الصغيرة.

وبالمناسبة كان لرئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري كلمة توجه بها إلى الطلاب قائلا: "ما يحصل في جامعة سيدة اللويزة من عملية انتخابية، هو درس يُحتذى به. فلطلابنا أقول: اليوم هو إنجاز لكم وأنتم قدوة للآخرين، خاصة لمن لا يعلم أن الديمقراطية هي جزءٌ من العيش الحرّ والتواصل مع بعضنا البعض".

وأضاف الأب الخوري: "عندما يكون الكُلّ تجّاراً في السياسة، ويستخفّون بمستقبل الأوطان، نرى طلابنا يعملون بكل جدية للوصول الى تحقيق انجازٍ انتخابي مهمّ وذلك للمحافظة على حرية التعبير وتغيير مستقبل الوطن نحو الافضل".

وأشار الأب الخوري: "نرى طلابنا اليوم، نساء ورجال الغدّ، يتصرفون بكل رقيّ مع بعضهم البعض، بعيداً عن اختلافاتهم السياسية، فيجب أن نتعلم منهم كيف نتقبّل الفوز كما الخسارة، وكيف أن نبقى يداً واحدة وفكراً واحدًا للوصول نحو مستقبل مشترك".

ثم ختم الأب الرئيس: "للرابحين أقول لهم هنيئاً لكم ولزملائكم، فهذا هو درس الديمقراطية الذي نجحتم به، أما الذين لم يحالفهم الحظ، أقول لهم: المقصود اليوم ليس فقط الربح في الانتخابات، فالهدف الاول والاخير أن نعرف كيف نتواصل مع الآخرين وكيف نتشارك أفكارنا وآراءنا لاجل وحدة هذا الوطن ومستقبل أبناءنا" .

وفي هذا اليوم الطويل، قال الدكتور شربل زغيب، عميد مكتب شؤون الطلاب والمشرف على الإنتخابات: "انها عملية ديمقراطية، تساعد طلابنا على بناء ثقافة المواطَنة، وتطوير حياتهم الجامعية".

وأضاف:" هذا اليوم هو بمثابة تجربة لهم لتحفيذهم على حسن انتخاب من سيُوصل صوتهم الى ادارة الجامعة، وسيساعدهم مستقبلاَ على اختيار من سيعكُس صورتهم في المجتمع".

ثم ختم قائلاً: "تشهد جامعة سيدة اللويزة اليوم، عرساً ديمقراطياً. فالطلاب يتنافسون حبّياً على المقاعد، وكل مجموعة تسعى لإيصال فريقها الى الفوز. والملفت في الأمر ان الطلاب من غير الجنسية اللبنانية يشاركون ايضاً في العملية الانتخابية كونهم يتمتعون بكامل حقوقهم ويقومون بكل الواجبات المطلوبة منهم".

أما هدف الانتخابات فكان لكسب 26 مقعدا طالبيا في كليات الجامعة السبع ولتقديم نموذجاً يُحتذى به عن الحياة الاكاديمية الجامعية.

ومن جهته، أشار السيد ربيع رعيدي، منسق LADE في كسروان وجبيل، أن العملية الانتخابية في جامعة سيدة اللويزة، تخضع للرقابة الدقيقة منذ اللحظة الأولى وحتى النهاية ضمن نظام انتخابي إلكتروني يؤمن خصوصية الطلاب، لاختيار أعضاء مجلس الطلبة .

أقفلت صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة، وبدأت عمليات الفرز بحضور وإشراف اللجان المختصة كما المندوبين عن المرشحين، وسوف توزّع الجامعة النتائج فور انتهاء عمليات الفرز.