خضر بحث مع وفد برنامج دعم المجتمع المحلي بمشاريع تنفذ في بعلبك الهرمل

A + A -

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وفداً من برنامج “دعم المجتمع المحلي” CSP الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وجرى البحث في المشاريع التي يقوم بتنفيذها البرنامج في نطاق المحافظة بطلب من المحافظ.

واطلع خضر على سير العمل الجاري لتنفيذ هذه المشاريع، معربا عن اطمئنانه ل”اقتراب انتهاء مشروع تجهيز بئر الفاكهة الجديدة بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء المستدامة لمضخة المياه وتحسين عملها، الأمر الذي سيساهم بإنهاء مشكلة المياه في البلدة”.

وتطرق المجتمعون إلى موضوع تجهيز بئر بلدة بشوات بالطاقة الشمسية، فأكد وفد البرنامج ان “الأمور تسلك المنحى الطبيعي، والعمل جار من أجل تنفيذ المشروع”.

وختاما تداول المحافظ خضر مع الوفد حول “إمكان تنفيذ مشاريع إنمائية مستقبلية أخرى في المحافظة”.