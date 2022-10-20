حاولا سرقة أحد المنازل... إليكم ما حصل!

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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة, بلاغٌ جاء فيه: "نتيجةً للمتابعة والاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت عناصرها من تحديد هويّتَي شخصين حاولا الدّخول إلى منزل أحد المواطنين في إحدى البلدات الجنوبيّة بواسطة الكسر والخلع، بهدف السرقة".



وأضاف, "من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه فيهما، حيثُ جرى توقيفهما من قِبل إحدى دوريّات المفرزة، وهما كل من: ع. ح. (مواليد عام 1993، لبناني), وع. ق. (مواليد عام 1999، لبناني)".



وتابع, "بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بأفعال جرمية وسرقات متعدّدة، آخرها في إحدى بلدات النبطية بالاشتراك مع آخر، كما تبيّن أنهما مطلوبان للقضاء بجرائم مخدّرات".

وختم البلاغ, "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".