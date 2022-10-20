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كلفة “موجعة” للنقل… هل يتحمّلها اللبنانيون؟

20
OCTOBER
2022
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نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً تحت عنوان: “6,211 كلفة الكيلومتر الواحد بالسيارة الخاصة: هل يتحمّلها اللبنانيون؟”
 
وأشار التقرير إلى أنه “مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى 748 ألف ليرة وبلوغ سعر صرف الدولار مستوى 40 ألف ليرة، ارتفعت كلفة النقل إلى حدّ قد لا تتحمّله غالبية اللبنانيين، إذ أصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 6,211 ليرة لدى استخدام سيارة خاصة يبلغ متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليترًا من البنزين”.
 
وأضاف: “كلّما زاد استهلاك السيارة، وتقادم طرازها وصارت تحتاج صيانة دائمة، ترتفع هذه الكلفة، وكلما كان طرازها حديثًا تنخفض وتقلّ كميّة استهلاك البنزين”.
 
وتتوزّع هذه الكلفة على البنود التالية:
 
-كلفة البنزين: 4,400 ليرة، وتمثّل نسبة 71% من الكلفة.
 
-كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 180 ليرة.
 
-كلفة البطارية: 91 ليرة.
 
-كلفة الدواليب: 436 ليرة.
 
-كلفة البوجي (شمعات الإشعال): 60 ليرة.
 
-كلفة زيت الأتوماتيك: 44 ليرة.
 
-كلفة الكوابح الأمامية والخلفية: 252 ليرة.
 
-كلفة ماسحات للزجاج: 34 ليرة.
 
-كلفة غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 35 ليرة.
 
-رسوم الميكانيك: 9 ليرات.
 
-تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 670 ليرة.
 
ومثالاً على ذلك، تحتسب كلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا، من:
 
-طرابلس إلى بيروت: 1 مليون ليرة.
 
-بيروت إلى جونيه: 310 آلاف ليرة.
 
-بيروت إلى صيدا: 360 ألف ليرة.
 
-بيروت إلى زحلة: 660 ألف ليرة.
 
-بيروت إلى بعلبك: 1 مليون ليرة.
 
-بيروت إلى حلبا، عكار: 1.120 مليون ليرة.
 
-بيروت إلى بنت جبيل: 1.5مليون ليرة.
 
-بيروت إلى الناقورة: 1.230 مليون ليرة.
 
-ضمن مناطق بيروت: نحو 140 ألف ليرة.
 
وتابع التقرير: “لا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو- مارش- فيتاس- مروحة -قشاط المروحة -أمورتيسور وغيرها)”.
 
وختم: “الدولية للمعلومات” تقريرها، بالقول: “اعتمدنا لتحديد كلفة استهلاك البطارية-البوجي-الدواليب وغيرها، أن المسافة التي تقطعها السيارة سنوياً بمعدل 11 ألف كلم، وتمّ تحديد سعر صرف الدولار بـ 40 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 748 ألف ليرة لبنانية”.
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