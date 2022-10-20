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لويس لحود بحث في باريس في تعزيز التعاون الزراعي المشترك

20
OCTOBER
2022
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عقد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، على هامش مشاركته في معرض الدولي للغذاء "سيال" في باريس، اجتماعا مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية Monique ELoit في مقر المنظمة في باريس، في حضور المدير الاقليمي للشرق الأوسط في المنظمة غازي يحيى، و تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك مع لبنان في مجال الأمن الغذائي والصحة الحيوانية والانتاج الحيواني والقدرات البيطرية.
 
ثم زار لحود المعهد الوطني للمنشأ والجودة Institut National de l’Origine et de la Qualité في فرنسا واجتمع مع المديرة العامة Carole Ly ومع مديرة وحدة سلامة الغذاء والمؤشرات الجغرافية في وزارة الزراعة الفرنسية Olivia Le Lamer،  وجرى عرض لزيادة صادرات منتوجات المونة والمطبخ اللبناني الى الاسواق الفرنسية بدعم كوادر وزارة الزراعة.
 
كما اجتمع لحود مع رئيس المركز الوطني الفرنسي لاقتصاديات الحليب والالبان والاجبان Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière CNIEL-Maison du Lait Thierry Roquefeuil وبحث في دعم منتجي الحليب ومعامل الالبان والاجبان في لبنان على تحسين النوعية والمواصفات .
 
وكان لحود قد جال في أسواق RUNGIS في باريس مع سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان والمدير العام 
للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر والمدير العام للصناعة داني جدعون لمتابعة اليات التسويق والتوضيب وزيادة الصادرات الزراعية اللبنانية .
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