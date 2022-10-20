معوّض: الترشيح الوحيد الجدّي هو ترشيحي

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أعلن رئيس "حركة الاستقلال"، النائب ميشال معوّض، بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتي حصل فيها على 42 صوتاً، أنه "تبيّن اليوم أنّ الترشيح الوحيد الجدّي هو ترشيحي على الرغم من كل ما يشاع عن ان إسمي هو للحرق وأنا في وضح النهار مرشح واحاول لبننة الاستحقاق وطروحاتي وآرائي واضحة".

وقال معوّض: "التوافق يجب أن يتم على اساس الحياد الايجابي والعودة الى الدولة والى السيادة وترسيم الحدود ووضع كل السلاح في امرة الدولة والعودة الى الدستور".



وأضاف: "حققنا تقدماً نوعياً وانتقلت من 36 الى 42 صوتا في غياب نائبين هما شوقي الدكاش وايهاب مطر كانا سيصوتان لصالحي".