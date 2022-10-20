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في بلدة حولا الجنوبيّة: قتلا أحد المواطنين... وشعبة المعلومات تتحرك!!

20
OCTOBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاریخ 17-10-2022، حصل إشكال بين مواطنين في بلدة حولا الجنوبية تطوّر إلى تضارب وإحراق سيّارة "فان" وتبادلٍ لإطلاق النار، ما أدّى الى إصابة المواطن: ك. ق. (من مواليد عام ١٩٧٧) بطلقَين ناريَين في رجليه وإصابة المواطن: ح. ح. (مواليد عام 1975، لبناني) إصابة بليغة في ظهره نُقل على إثرها الى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّات المشاركين بالإشكال، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد المشاركين بعملية إطلاق النار، وهما:
ب. ذ. (مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)
ش. م. (مواليد عام ١٩٩١، لبناني)
بتاريخ 18-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دورية من الشّعبة من توقيف الأول في بلدة برج الملوك، وبالتزامن أوقفت دورية أخرى الثاني في بلدة القليعة. وبتفتيشهما تم ضبط الأسلحة الحربية المستخدمة وهي من نوع كلاشينكوف، مع ذخيرتها.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بإطلاق النار على (ك، ق) و (ح، ح)، الأمر الذي أدّى إلى وفاة الأخير.
أجرى المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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