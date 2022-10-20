سليم عون: ولاية ميشال عون لن تنتهي قبل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة ولو في اللحظات الأخيرة

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توقع النائب سليم عون، ارتفاع عدد الأوراق البيضاء في الجلسة اليوم، مع إنضمام عدد من النواب كالورقة التي كتب عليها الرئيس رشيد كرامي سابقا.

وفي حديث لصوت كل لبنان، قال عون: لسنا عاجزين عن تسمية أشخاص ولكنها ليست الطريقة المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه لعبة سياسية لحرق الأشخاص والمرشحين.

عون رأى انه كما حدث في الجلسة السابقة، سيتأمن النصاب في الدورة الأولى ولكن هناك صعوبة في الدورة الثانية في لتأمين النصاب.

وعن تشكيل الحكومة،

شدد على أن ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون لن تنتهي قبل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة ولو في اللحظات الأخيرة، معتبرا أن لا أحد لديه مصلحة بالدخول في فوضى دستورية وأنه عندما يصبح الوقت داهم ويكون هناك خطر على البلاد سيتوافق الجميع وسيتوصلون إلى قواسم مشتركة.