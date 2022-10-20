ابي رميا: بعد جلسة اليوم سيبدأ النقاش الجدي حول اسم المرشح للرئاسة

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كشف النائب سيمون ابي رميا ان التيار الوطني الحر بعد جلسة اليوم النيابية سيقوم بغربلة الاسماء للذهاب بمرشح لرئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة وان التيار يجري نقاشا جديا مع حزب الله حول الملف الرئاسي، والجانبان متفقان على ضرورة تجنب الفراغ الرئاسي.

وعن امكانية دخول التيار في تسويات رئاسية اكد ابي رميا في حديث للLBC ان التيار بعد المعارك التي خاضها بثبات وصلابة لا يمكنه التراجع الى الوراء، هذه المعارك التي كرست الشراكة الحقيقية وتوازن التمثيل في ٣١ تشرين الاول ٢٠١٦ لن تسمح بتخطي الحالة الشعبية التي يمثلها التيار ولا الواقع التمثيلي الذي يجسده.

واشار ابي رميا الى انه بالتوازي مع الملف الرئاسي يجري العمل بجدية على تأليف الحكومة وتكثفت اللقاءات للغاية في الثماني واربعين ساعة الماضية آملا الوصول الى حكومة جديدة. لكن رأى ابي رميا من جهة اخرى ان الملف الرئاسي يبقى الأساس في المرحلة الراهنة لانتخاب رئيس للجمهورية وتجنب الفراغ وبالتالي اعادة تكوين السلطة وبناء الثقة ووضع حد للانهيار الاقتصادي.