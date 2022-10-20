الطقس متقلب!

A + A -

تعاود كتل هوائية تأثيرها تدريجياً على لبنان اليوم بطقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط امطار محلية غير شاملة وتستمر لغاية ظهر السبت مع استقرار بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢١ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الجمعة: متقلب خاصة صباحاً وشمالا وغائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

السبت: متقلب قليلا وغائم جزئيا مع احتمال ٢٠٪ امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س