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آلان عون: لا حل إلّا من خلال تسجيل خرق في مكان ما!

20
OCTOBER
2022
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من الواضح أن كل القوى السياسة أصبحت على قناعة بأن جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف كثيراً عن سابقاتها، ولن يتوصل النواب إلى النتيجة التي يتوخاها الشعب اللبناني.

وفي هذا السياق، لفت عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب آلان عون، إلى أنّ "لا تقاطع بعد بين الكتل النيابية على اسم مقبول من الجميع".

وفي حديثٍ لـ "الأنباء الإلكترونية"، إعتبر أنّ "النائب ميشال معوض بحال لم يكن هناك فريقان متنافسان لن ينل أكثر من 40 صوتاً في أفضل الحالات".

وعن تأمين النصاب للجلسة، أكّد عون أنّ "نواب تكتّل لبنان القوي سيشاركون في جلسة اليوم، لكن لا حل إلّا من خلال تسجيل خرق في مكان ما"، محمّلاً وفق رأيه الجميع مسؤولية عدم التوافق على مرشح إنقاذ "لأن هامش الإتفاق على اسم يحدث خرقاً بمكان ما، ما زال ضعيفاً، فالمسألة لم تنضج بعد ويجب التفتيش عن الاسم الذي يملك فرصة النجاح"، مستبعداً "انتخاب الرئيس العتيد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون".


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