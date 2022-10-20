عناوين الصحف ليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: «حماس» - دمشق: نهاية كابوس «الربيع»

باسيل يعلنها صراحة: نرفض ترشيح فرنجية وقائد الجيش | تشكيل الحكومة: لعبة القط والفأر



التسديد المسبق للقروض السكنيّة بعملة القرض: سلامة يمهّد لتعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة





الديار: لقاء قريب بين «التيار» و«المردة»... هل تصدر دفعة من الطعون النيابية اليوم؟

باسيل يتهم ميقاتي باستمالة وزرائه ومتمسك باستبدال ٣ والساعات المقبلة حاسمة

عداد الكوليرا يرتفع ويتمدد... اجراءات حدودية بعد طرد النصرة ارهابيين من ادلب

اللواء: مفاوضات الحركة بلا بركة: تراجُع باسيل يُفرج عن الحكومة «قريباً جداً»

عون يُودِّع بخطاب وصوت التغييريين لـ«حتّي».. ولجنة المؤشر تبحث تصحيح أجور القطاع الخاص



النهار: تكريس الانسداد الرئاسي والرهان الحكومي مترنّح



الجمهورية: آخر محاولة لحكومة آخر لحظة!

نداء الوطن: نتائج "الطعون" على دفعات... بين الردّ و"ترفيع الخاسر" وإعادة الانتخاب

"حزب الله" يستعجل "حكومة الشغور" وميقاتي يرفض تدفيعه "ثمن الترسيم"!



البناء: التميمي يهاجم مجدداً بعد شعفاط ويرتقي شهيداً… وحماس بعد لقاء الأسد: يوم مجيد في قلعة المقاومة / جلسة اليوم للورقة البيضاء… وباسيل لمرشح توافقي غير فرنجية… وتفكك الـ 13 رئاسياً / سخونة على المسار الحكوميّ… وخمسة طعون اليوم… وتفجير المرفأ في الموت السريري

l'orient le jour: Au Liban, le royaume saoudien sur la défensive