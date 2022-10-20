أسرار الصحف ليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال مرجع سياسي إن الحكومة الجديدة ستولد بالمصادفة في موعد واحد تقريباً مع رسائل اعتماد إطار تقاسم ثروات النفط والغاز بين 27 و28 من الشهر الحالي بعدما صار العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وباتت الأثمان الحكومية والرئاسية أكثر ترابطاً.

كواليس

قال مصدر قيادي فلسطيني إن الإشارة الى صفة القيادي في حركة حماس خليل الحية لدى استقبال الرئيس السوري للوفد الفلسطيني بصفته نائب رئيس حركة حماس في غزة له دلالاته كما أن رئاسة الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة للوفد في اللقاء بروتوكولياً لها دلالاتها.



نداء الوطن: خفايا

تبدي وزيرة سابقة رغبة شديدة بالعودة إلى صفوف الحكومة.

استغربت مصادر مواكبة تصرّف نائب تغييريّ خلال أحد المؤتمرات الصحافية الخاصة بملف تشريعي إصلاحي، إذ على الرغم من تأخره في الحضور، أمضى وقته متصفّحاً حسابه على موقع «تويتر»، من دون إيلاء أي أهمية للمشاركة مع أعضاء المؤتمر والمنظّمين.

تقوم مسؤولة في تجمّع «مدني» بالضغط على نائبين من تكتل التغيير يرغبان في الخروج من التكتل كما فعل زميلهما ميشال الدويهي، للحدّ من حصول شروخ جديدة في هذا التكتل.



اللواء: أسرار

همس

يستبعد قطب نيابي حصول إنفراج رئاسي، ما لم يحصل تقدّم في التفاهمات الدولية - الإقليمية، خاصة على محور دولتين في المنطقة نافذتين بقوة..



غمز

طلب موفد حزب بارز من رئيس تيار موالٍ تقديم ليونة من أجل تشكيل الحكومة، وإصدار مراسيمها قبل الإثنين المقبل.



لغز

مددت المصارف الاضراب داخل «الغرف المحصنة» غير عابئة بمصالح المودعين والمواطنين الذين يتعاملون مع فروعها المنتشرة في العاصمة والأقضية.