الديار: هل تصدر دفعة من الطعون النيابية اليوم؟... هزة سياسية في البلد

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اعلن رئيس المجلس الدستوري في حديث تلفزيوني منذ ايام القاضي طنوس مشلب ان هناك امكانية لاصدار دفعة من الطعون النيابية الـ ١٥ اليوم الخميس، وفي المعلومات المتداولة في الصالونات السياسية ان هناك ٣ طعون قد يتم الاخذ بها وهي، الطعن المقدم من فيصل عمر كرامي على حساب النائب رامي فنج او ايهاب مطر بالاضافة الى الطعن المقدم من مروان خير الدين ضد النائب فراس حمدان والطعن المقدم من ابراهيم عازار ضد شربل مسعد، وفي حال صدرت بعض الطعون النيابية اليوم وحملت تغييرات فان ذلك سيحدث هزة سياسية في البلد مع تحضير "النواب التغيريين" لحملة مضادة في الشارع وعلى الصعد القانونية الدولية والحقوقية للتشكيك بقرارات المجلس الدستوري المسيسة والضغط شعبيا لعدم تمرير الطعون.