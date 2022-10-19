وهاب: على لبنان الاعتذار.. وهذا ما قاله عن حماية اتفاق الترسيم! وهؤلاء "سعادين"!

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قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لـ "تلفزيون لبنان": على لبنان الرسمي الاعتذار من الدولة الجزائرية وسحب الدعوى المقامة بحقّ سوناطراك. واضاف انّ ميقاتي اتخذ قرارًا بعدم تشكيل حكومة بعهد الرئيس عون وكل ما يحصل في البلد "نكاية" بالرئيس عون، ورأى أنّه إذا السعودية ما بدّا رئيس بلبنان ما بيطلع رئيس.

واعتبر ان هناك امن مستدام بالمنطقة بفضل اتفاق الترسيم لان له حماية سياسية دولية كون ملف الترسيم تمّ بصفقة بين أميركا وإيران والهدنة ستكون طويلة بين لبنان وإسرائيل.

اما عن بعض نواب التغيير فاعتبر انهم "سعادين" يضحك عليهم النواب الآخرين من 8 و14 آذار، وعن بعضهم الآخر تبيّن انّه ممسوك وليس حرّ القرار، مع تأكيده انّ بعضهم الآخر هم محترمون.