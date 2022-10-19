المرتضى امام وفد من موقع "صدى فور برس": لا مكان للصهاينة في ثقافتنا

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، مدير موقع "صدى فور برس" الإخباري علي احمد على رأس وفد من الاعلاميين.



وكانت جولة افق حول آلية عمل الوزارة حيث قدم الوزير شرحا موجزا عن أبرز نشاطات الوزارة في الآونة الأخيرة، والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها لدعم القطاع الثقافي وتفعيله في كل المحافظات في لبنان، معرجا على مسألة انفتاحها على كل الثقافات، متمنيا أن "تحمل الأيام القادمة تطورا على مستوى استثمار المواقع الأثرية في لبنان بالشكل الأمثل".



ورفض المرتضى رفضا قاطعا "استقبال أي وفود تتبنى فكر العدو الإسرائيلي، أو تدعمه بأي شكل من الاشكال وتحت أي عنوان من العناوين، في سعي منها لتقويض جهود لبنان في محاربة العدو على مدى سنوات حيث قدم فيها اللبنانيون التضحيات الجسام". كما وأكد "مقاومة التطبيع الثقافي مع ذلك العدو".



وشدد وزير الثقافة على أن "الارتقاء ببلادنا يقوم على استنهاض ثقافة الوعي عند أبناء مجتمعنا".



وضم الوفد الى مديره كل من المستشار في القانون الدولي الدكتور قاسم حدرج، مدير التحرير المسؤول في جريدة "البناء" رمزي عبد الخالق، الخبير الاقتصادي والمالي أحمد بهجة، والاعلامي باتريك رومانوس ، والاعلامية ريم عبيد والصحافي إسماعيل عبود.