المرتضى عرض مع مارك كيروز مشروعه الفني المتعلق بتماثيل حديدية تجسد 5 معالم اثرية في لبنان

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بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، مع الفنان التشكيلي مارك كيروز موضوع تنفيذ مشروعه الفني على ارض الواقع، وهو عبارة عن تماثيل حديدية تجسد 5 معالم اثرية في لبنان، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه المعالم ولإرشاد الزائرين على مواقعها.



وتم الاتفاق على ان يتم نصب 5 تماثيل تشكيلية للفنان في مقر المكتبة الوطنية تمثل بعلبك، صور، عنجر، جبيل ووادي القديسين، ومن ثم تنقل الى قصر الاونيسكو على أن يتم نقل كل تمثال لاحقا الى معلمه السياحي، ما يُمثل صلة تواصل بين التماثيل والعاصمة بيروت.



كما سيتم نصب تمثال في غابة الأرز في قضاء بشرّي.