بالصورة- كلمات مؤثرة في رسالة ماجدة الرومي إلى شيرين

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مستعينة بعبارة "قومي" من أغنيتها " بيروت ست الدنيا" توجهت ماجدة الرومي برسالة مفتوحة كما أسمتها الى شيرين عبد الوهاب كي تخرج من أزمتها الأخيرة وتعود الى الحياة وجمهورها وبناتها.

ماجدة دعت شيرين الى النهوض وعدم الاستسلام وكتبت في منشورها على فيسبوك " إسمعيني إسمعيني !!! إسمعي شيرين إسمعيني !!!إسمعي صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالابطال بأنصاف أجنحتنا".

ماجدة الرومي لـ شيرين: قومي نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك

تابعت "قومي" إنت إبنة المسارح لا إبنة العتمة ولا الانكسار ولا الغُربان ، أنت مَن أنتِ" …."قومي " فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك لكِ …" قومي" ومصر الغالية مِصركِ وهي لكِ وفي حناياها حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك …".

أضافت "قومي نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك ونحن معكِ ولكِ ونحن من عطايا ربّك لفنّك فإنزعي عنك ثوب الاسى وإفرحي.. وإكتفي بِنعَم ربنا عليك. وإفتحي للشمس أبوابك وللسنونوات دارك وكمانَك".

وكانت ماجدة قالت في بداية منشورها الذي شاركت معه صورة لها وتبدو كأنها تقوم بالصلاة لشيرين الذي كانت صورتها ظاهرة على النافذة "مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوماً ،مَن مِنّا لم يُدمِي قدمية على دروبها ، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات …. ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم "تخيّله" حلواً ، الفراشة اللا تُحرق وللا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن ، على مدى سنين أعمارنا كيف يقف ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور".

تابعت "أياً تكن مواضيع حياتنا ، ألم نتعب ؟ ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة ؟ أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الابيض؟

ماجدة لشيرين: "قولي لبوم الخرائب انا إبنة النور "

وقالت لها ماجدة "لو حدث أن سمعت اليوم نعيق بومٍ يجدّف او يلعن او يطالُك بكلمة أرزليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك وقولي لبوم الخرائب :"انا إبنة النور ،سأقوم بقوة من دعاني الى الحياة ورفعني وعزّني ، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري كوني" فكنتُ: "شيرين عبد الوهاب"

وختمت ماجدة رسالتها التي وجهتها من القلب الى شيرين بامضاء منها ماجدة الرومي بيروت في: 17/10/2022

ETبالعربي