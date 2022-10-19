اطلاق حملة "لعيونك حبيبي" للسلامة المرورية تخليدا للفنان جورج الراسي

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اطلقت جمعية Warm Heart - "القلب الدافئ" ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان والناشط رمزي بو خالد، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز النقابة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ووزارة الأشغال العامة وعائلة الفنان الراحل جورج الراسي، حملة سلامة مرورية تحت عنوان "لعيونك حبيبي" ستترجم بأعمال تأهيل لفواصل وأطراف أرصفة وطرقات تخليدا للفنان الذي قضى في حادث سير مروع، في حضور ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم، والد الفنان جورج الراسي خليل الراسي وحشد من الوجوه الفنية والإعلامية.



بوسعيد

واستهل نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد المؤتمر بالإشارة إلى أن "قضية جورج الراسي أصبحت قضية رأي عام كون الفنان هو بالدرجة الأولى مواطن قبل أن يكون فنانا، والفنانون معنيون بالأمور التي تخص مجتمعهم، ولذلك تلاقوا مع جمعية Warm Heart – القلب الدافئ بهدف ترميم وتحسين وضع الطرقات والفواصل في مختلف أرجاء لبنان".



بو خالد

بدوره اعتبر الناشط رمزي بو خالد أن "حملة لعيونك حبيبي" هي صرخة كل أم، أب، شقيق، وشقيقة. هي صرخة في هذه الظروف الصعبة لإستبدال الإهمال بالإهتمام بالمواطن الللبناني. لن نيأس ولن نستسلم، سنخلد اسم الفنان الراحل جورج الراسي وسنحول هذه الذكرى إلى موضوع إيجابي في مستقبل لبنان".



وختم:" كلنا مدعوون، المجتمع المدني، الأفراد،الجمعيات إلى التماسك والإتكال على أنفسنا لحماية مجتمعنا والوصول إلى النتائج المرجوة".



ميلان

وأشار مؤسس ورئيس جمعية Warm Heart – القلب الدافئ سعيد ميلان إلى "أننا نعيش في أزمة، فماذا تتوقعون؟ يجب علينا أن نأخذ المبادرة ونعيش التغيير الذي نريده. غنى الفنان الراحل "بتهون أيام عذاب لعيونك حبيبي"، فلعيونك يا جورج لن ننساك ولعيون عائلة الراسي لن تكون هذه نهاية القصة وسنحول الخسارة إلى نشر الوعي والسلامة لإنقاذ الأرواح".



وأوضح أن "الجمعية ستقوم ضمن الإمكانيات المتاحة باستعمال الطلاء الفوسفوري والإشارات العاكسة لعيون كل سائق وسائقة لجعل الطرقات أكثر أمانا. وقد بدأنا بالأعمال من فرن الشباك، والهدف في المرحلة الأولى ستكون طريق الشام الدولي".



وحض "السائقين على التحلي بالمسؤولية والوعي أثناء القيادة "وإذا مش كرمالكن, لعيون أهلكن ويللي بحبوكن".



والد جورج الراسي

من جهته عبر والد الفنان جورج الراسي عن امتنانه وشكره "للنواة الصالحة من رئيس النقابة ورئيس الجمعية ، ورغم أن الفاجعة كبيرة إلا أن العزاء أيضا كبير، نظرا لما شهدته العائلة من احتضان المحبين".



وأثنى على "الجهود المبذولة في سبيل حماية المواطنين ،وهذا سبب فرح لولادة نور في وسط الظلام".



وتلت المؤتمر الصحافي جولة ميدانية على بعض النقاط التي تم تجهيزها.