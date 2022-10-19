"ببنين" تناشد: الكوليرا بدأت بالخروج عن السيطرة

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نبّه مختار بلدة ببنين – عكار زاهر الكسار، من أنّ “عدوى وباء الكوليرا قد بدأت تخرج عن السيطرة، وحال قلق كبير تتعاظم، إزاء ارتفاع عدد المصابين، وعدم تمكن مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، بشكل خاص، وباقي المستشفيات الخاصة في المنطقة، من استقبال المشتبه في إصابتهم بالكوليرا”.

ولفت الكسار إلى أنّ “3 حالات مشتبه في إصابتها في بلدته ببنين حتى الآن لم يتمّ إدخالهم إلى مستشفى حلبا الحكومي لعدم توافر الأسرّة، والمعالجات تتمّ في قسم الطوارئ”.

وناشد مختار بلدة ببنين، وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية ، و”اليونيسف” و”منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” والمنظمات الشريكة معها، السعي إلى “اتخاذ التدابير الكفيلة للحدّ من تطور هذا الوباء، لأنّ لا قدرة ولا طاقة للأخوة النازحين ولا للمجتمعات اللبنانية المضيفة، على مواجهة هذا التحدي الصحي الخطر والمميت، في ظلّ الأوضاع المعيشية والاقتصادية والحياتية الصعبة للغاية”.

وشدد الكسار على أنه “ثمة ضرورة ملحة الآن وقبل الغد لتأمين مياه الشرب النظيفة، ومياه الاستخدام المنزلي ووسائل التنظيف والمعقمات الضرورية لتعقيم الخضار والفاكهة، لسكان مخيمات اللجوء ولبعض الاحياء في عدد من القرى والبلدات اللبنانية المحيطة بها، وتأمين الادوية والامصال اللازمة، وتجهيز اقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة على وجه السرعة، وتكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع البلديات والجمعيات الاهلية، والا فان الوباء سيدهم كلّ البيوت”.