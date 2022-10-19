مختار ببنين: عدوى الكوليرا بدأت بالخروج من السيطرة و3 حالات مشتبه في اصابتها في البلدة

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نبه مختار بلدة ببنين - عكار زاهر الكسار، من "ان عدوى وباء الكوليرا قد بدأت تخرج عن السيطرة، وحال قلق كبير تتعاظم، ازاء ارتفاع عدد المصابين، وعدم تمكن مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، بشكل خاص، وباقي المستشفيات الخاصة في المنطقة، من استقبال المشتبه في اصابتهم بالكوليرا".



ولفت الكسار الى "ان 3 حالات مشتبه في اصابتها في بلدته ببنين حتى الان لم يتم ادخالهم الى مستشفى حلبا الحكومي لعدم توافر الاسرة، والمعالجات تتم في قسم الطوارئ".



وناشد الكسار وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية ، و"اليونيسف" و"منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين" وكل المنظمات الشريكة معها، السعي الى "اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من تطور هذا الوباء، لان لا قدرة و لا طاقة للاخوة النازحين ولا للمجتمعات اللبنانية المضيفة، على مواجهة هذا التحدي الصحي الخطر والمميت ، في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والحياتية الصعبة للغاية".



وقال: "ثمة ضرورة ملحة الان وقبل الغد لتأمين مياه الشرب النظيفة، ومياه الاستخدام المنزلي ووسائل التنظيف والمعقمات الضرورية لتعقيم الخضار والفاكهة، لسكان مخيمات اللجوء ولبعض الاحياء في عدد من القرى والبلدات اللبنانية المحيطة بها، وتأمين الادوية والامصال اللازمة، وتجهيز اقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة على وجه السرعة، وتكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع البلديات والجمعيات الاهلية، والا فان الوباء سيدهم كل البيوت".