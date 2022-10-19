بالصور- التيار الوطني الحر في الولايات المتحدة: قداس على نية شهداء ١٣ تشرين في كنيسة سيدة لبنان

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في الولايات المتحدة، استذكر التيار الوطني شهداء ١٣ تشرين في قداس الهي اقيم في كنيسة سيدة لبنان، حضره القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية وائل هاشم، الملحق العسكري العميد نعيم سليلاتي، والقنصل بشير ضو ورئيس الجمعية الديمقراطية في واشنطن lacd، جورج شويري وعدد من المحازبين والمناصرين. وترأس القداس الالهي المونسينيور جورج سبعلي عاونه الاب بيتر عازار الذي شدد في عظته على معنى الشهادة. وبعد القداس، اقيمت جولة على لافتات وضعت عليها اسماء شهداء الجيش اللبناني وصورهم افرادا ورتباء وضباط وخاصة بين مرحلة ١٩٨٨ و١٩٩٠.