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نقابة الدواجن تستبعد أن يصدر عن وزير الزراعة مواقف تضرب وتدمر قطاع زراعي إستراتيجي للأمن الغذائي للبنانيين

19
OCTOBER
2022
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استبعدت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس أن يكون التصريح حول قطاع الدواجن الذي تم نشره في وسائل الإعلام أمس عن لسان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قد صدر عنه فعلاً، لسببين أساسيين:

‎الأول، إن هذا التصريح مستغرب أن يصدر عن وزير زراعة اذ يضرب لا بل يدمر قطاع زراعي استراتيجي يؤمن الاكتفاء الذاتي من البروتين المحلي في لبنان، في حين أن سياسة الحكومة تجهد لتأمين الأمن الغذائي للبنانيين، كما التوجه العام لدعم القطاعات الإنتاجية وليس القضاء عليها.

‎الثاني، إن الجزء الثاني من التصريح المنسوب الى الوزير الحاج حسن الذي خصص لمهاجمة القطاع لم يدل به الوزير خلال مداخلته لإذاعة صوت لبنان بتاتاً.

وأوضحت نقابة الدواجن للرأي العام اللبناني الثوابت الآتية:

‎1- إن المزارع اللبناني ينتج اجود انواع الفروج الطازج الذي يضاهي المواصفات العالمية وهو بالتاكيد أجود من الدواجن المستوردة حاليا والتي يتم تذويبها مخالفة للمواصفات اللبنانية وتباع بالاسواق.

2- إن قطاع الدواجن في لبنان لديه القدرة على تغطية إحتياجات لبنان من الفروج مع امكان التصدير وقد تعهدت النقابة بذلك في الاعلام.

3- لا تلاعب بالأسعار إنما خسائر فادحة يتعرض لها القطاع أدت لإقفال مئات المزارع وتراجع الإنتاج من ١٢٠ ملون فروج الى ٨٠ مليون فروج في لبنان في سنة واحدة، في حين أن الإستيراد الذي يباع مذوب ومغشوش في الأسواق ازداد في السنة ذاتها.

4- تبقى النقابة منفتحة أمام اي اقتراح لدى وزارة الزراعة يضمن إستمرارية المزارع اللبناني بتأمين أجود انواع الفروج عالميًا ويحافظ على الأسعار المقبولة في الاسواق.

وأكدت النقابة إستعدادها الكامل لتأكيد كل المعلومات التي أعلنتها بالبيان أمام الوزارة والرأي العام اللبناني.

وشددت على أن قطاع الدواجن محط إفتخار لكل لبناني، لأنه الأفضل في المنطقة ويضاهي القطاعات المماثلة في الدول المتقدمة.

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