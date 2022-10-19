متى توقيع اتفاق الترسيم ؟

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أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن "مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".



وأكد بو صعب، في تصريحات مع وكالة رويترز، أن "هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الأتفاق الذي سيتم توقيعه مع مسؤولين لبنانيين". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.

وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.



فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.



وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.