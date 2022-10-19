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برق ورعد وأمطار؟ اليكم طقس اليومين المقبلين..

19
OCTOBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تنشط الرياح أحياناً لتقارب ال50 كلم/س شمال البلاد، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد خلال ليلا، ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً فجر الجمعة مع احتمال حدوث برق ورعد.
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح الخميس حيث يتحوّل الى متقلب.
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تنشط الرياح أحياناً لتقارب ال50 كلم/س شمال البلاد، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد خلال ليلا، ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً فجر الجمعة مع احتمال حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار محلية شمالا تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد .

السبت: غائم جزئيًا صباحاً مع ضباب محلّي عل المرتفعات ، واحتمال أمطار صباحية خفيفة متفرقة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيًا خلال النهار ، فيتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75% .
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة. الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,47
- ساعة غروب الشمس: 17,58

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