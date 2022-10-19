توقيف شخصين على متن "فان" وضبط دراجة آلية مسروقة عند حاجز ضهر البيدر

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ،البلاغ التالي:

"الساعة 23.30 من يوم الإثنين 17 -10- 2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بشخصين على متن "فان" لنقل الركاب متجها من بيروت نحو البقاع، وعلى متنه دراجة آلية نوع "vespa"، مخبأة في خلفية الفان ويدعيان:ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني - سائق الفان) وع. ع. (من مواليد عام 2003، سوري).

من خلال المتابعة، تبين أن الدراجة المذكورة قد سرقها الأخير في التاريخ ذاته من محلة "الزيتونة باي" حوالي الساعة 19,30.

ترك السائق لقاء سند إقامة، وأودع (ع. ع.) مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وتم تسليم الدراجة إلى مالكها بناء على إشارة القضاء المختص.