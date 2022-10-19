تحالف متحدون : دعوى إفلاس ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك لبنان وسوريا

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أعلن تحالف "متحدون" "ان "محامي "التحالف"، بوكالتهم عن المودع قاسم ياسين اليوم 19 تشرين الأول 2022، بدعوى توقف عن الدفع وإفلاس أمام المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه،في بوجه مصرف "الشركة الجديدة لبنك لبنان وسوريا" ممثلا برئيس مجلس إدارته رمزي عبدالله الخوري سجلت برقم 2022/35، حيث من المتوقع صدور القرار عن القاضية طربيه بإحالة نسخة عن استحضار الدعوى ومربوطاته إلى مصرف لبنان للاطلاع وإبداء الرأي (غير الملزم) سندا لأحكام القانون رقم 67/2، وابلاغ المصرف المدعى عليه نسخة عن استحضار الدعوى ومربوطاته للجواب عليه، في خطوة لإتمام التبادل بين فريقي النزاع وتحديد موعد للبت بطلب المودع المدعي تقرير توقف المصرف عن الدفع تمهيدا لإعلان إفلاسه والحجز على أصوله وموجوداته.

وتأتي هذه الدعوى من ضمن سلسلة دعاوى ضد المصرف المذكور منها ما هو متعلق بإلقاء الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية على أموال المصرف وأصحابه بعد إصداره شيكات مصرفية بقيمة الوديعة والتمنع عن دفعها نقدا بعملة الحساب، وذلك لإلزامه بدفع قيمة الوديعة المستحقة كاملة بعملة الإيداع مع الفوائد واللواحق".