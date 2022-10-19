في صيدا استعمل دولارات مزورة ليشتري حاجاته المنزلية

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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة الجنوب، المدعوّ ق. س. ، بعد أن ضبطته وهو يحاول ترويج دولارات مزوّرة من فئة 100 دولار أميريكيّ في صيدا. وفي التفاصيل، أنّ المدعوّ ق. س.، اعتاد التسكّع في أحياء صيدا القديمة، ليشتري حاجيّات منزليّة معيّنة، ليسدّد ثمنها بالعملة النادرة المزوّرة.

شكاوى متعدّدة وصلت إلى مكتب أمن الدّولة في صيدا، فبدأت عمليّة رصده، ليغيب ق. س. شهراً كاملاً من دون أن يحضُر لترويج عملاته، إلى حين تمّ رصده من قبل عنصرٍ من جهاز أمن الدّولة، وهو يحاول شراء الخُضَر من سوبرماركت داخل صيدا.

تمّ الاتصال مع بالمديريّة، وخلال دقائق، وصلت دوريّة مؤلّفة من أربعة عناصر بينهم رتيب، وتمّ اقتياده إلى مكتب صيدا للتحقيق معه، ثمّ تمّ توقيفه بناءً على إشارة القضاء المختصّ، ولا تزال التحقيقات متواصلة معه للكشف عن باقي أفراد العصابة المتخصّصة بتزوير العُملات، والتي يبدو أنّها منتشرة في مختلف المناطق اللبنانيّة.