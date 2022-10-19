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نصار أحالت الى النائب العام البيئي في الشمال ملف مسلخ اللحوم الملاصق لمكب النفايات

19
OCTOBER
2022
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه، بتاريخ 4/10/2022 إنتقلت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار الى مكب النفايات القديم في طرابلس والى معمل الفرز والمطمر الجديد، وذلك في معرض تحقيق مفتوح أمامها بشكوى جزائية سبق أن ادعت فيها النيابة العامة بجرائم بيئية متعلقة بالمكب القديم ومعمل الفرز.
 
وقد تبيّن بعد المعاينة إنشاء مسلخ جديد للحوم ملاصق لمكب النفايات القديم، ما يشكل خطرا على السلامة البيئية والصحية للمواطنين وضرراً كبيراً بما قد ينتج عن وجوده في هذا المكان من أمراض وتلوث غذائي وصحي.
 
وبناء عليه، تم تنظيم محضر بالواقع وتقرر إحالته الى النائب العام البيئي في طرابلس القاضي غسان باسيل لإتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وطنية
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