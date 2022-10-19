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فيديوهات وصور- سبحة الفضائح تكرّ في ملف المصور الصحافي عمار عبد ربه... وما علاقة عمر حرفوش!؟

19
OCTOBER
2022
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فبعد انطلاق المحكمة في فرنسا اتضحت تفاصيل عملية الابتزاز التي كان ضحيتها صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة عمر حرفوش فانقلب السحر على الساحر وأكل طابخ السمّ مصوّر بشار الاسد ما حضّر.

وفي التفاصيل، حصل موقعنا على فيديوهات وصور تثبت أنّ عمار عبد ربه هو من أحضر الصحافية الإسرائيلية دفنة باراك إلى حفل ملكات الجمال الذي أقامه حرفوش في ليبيا قبل سنوات ( بعد ان اعطت جواز سفر اميركي بالبداية ) ورغم أنه حاول عبر صورة التقطها إظهار حرفوش وكأنه يقف وراء باراك لكي يبتزه بها ويطلب منه مبلغ 25 ألف دولار وإلّا يسرّبها فقد أثبتت المشاهد والفيديو التي وصلتنا أنّ الصحافي السوري كان هو من يمتلك العلاقة الوثيقة مع الصحافية التي وصلت وانضمت إلى الحفل بجواز سفر أميركي من دون أن يعرف أحد أنها إسرائيلية. لا بل أثبتت الفيديوهات أنّ عبد ربه كانت تجمعه علاقة وطيدة بالصحافية الإسرائيلية وقد قضى معها الكثير من الوقت وظهرا سعيدين للغاية.

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