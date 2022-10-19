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خاص- هوكستين ينتظر اللوجستيات الإسرائيلية.. وهذه هي الجهة التي ستوقّع لبنانياً

19
OCTOBER
2022
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ينتظر المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين إنهاء الحكومة الإسرائيلية الترتيبات الإدارية واللوجستية للإتفاق الحدودي البحري مع لبنان، لتحديد الموعد النهائي لتبادل الوثائق الخاصة به، مع الإشارة الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أبلغ هوكستين حرصه على إنجاز التواقيع قبل نهاية تشرين الأول بفعل انتهاء ولايته في ١ تشرين الثاني ولضرورات معركته الإنتخابية.
وصار معلوما أن الإتفاق سيعرض الأسبوع المقبل على الكنيست على سبيل العلم، ضمن مهلة الـ١٥ يوما المحددة قانونا، على أن يصار الى تبادل الرسائل قبل نهاية تشرين الأول، ليكرّس بذلك الإتفاق قانونا وفي الأمم المتحدة كوثيقة دولية معترف بها ترعى مندرجاتها الولايات المتحدة الأميركية.
لبنانيا، لم تحدد رئاسة الجمهورية بعد الجهة أو الشخص الذي سيوقّع الوثيقة التي سيتسلّمها لبنان من هوكستين، مع ترجيح أن يكون المعيار المعتمد مبدأ توازي الصيغ، تناسباً مع هوية الجهة الإسرائيلية التي ستوقّع الوثيقة التي ستتسلّمها تل أبيب، هي الأخرى، من الوسيط الأميركي.

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