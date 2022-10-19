سلطان عُمان أكد وقوف بلاده إلى جانب سورية... وحمّل أطيب تحياته للرئيس الأسد

A + A -

الوطن السورية: في مسقط، وخلال تقبله أوراق اعتماد إدريس أحمد ميّا سفيراً جديداً لسورية لدى السلطنة، أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد مواقف بلاده الثابتة إلى جانب سورية، مشدداً على أهمية احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وحمّل السلطان العماني السفير ميّا أطيب تحياته للرئيس الأسد، وأصدق تمنياته للشعب السوري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

من جهته أكد السفير ميا على أن السلطنة قيادةً وشعباً تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب السوري، الذي يثمّن عالياً مواقفها المبدئية حيال سورية منذ بداية الحرب الإرهابية التي فُرضت عليها، منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

كما نقل ميّا تحيات الرئيس الأسد لجلالة السلطان هيثم، وتمنياته للشعب العُماني الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وفي السياق أكد وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية خليفة بن علي الحارثي، مواقف بلاده الداعمة لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وحرص البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية لأعلى المستويات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

موقف الحارثي جاء خلال لقائه ميّا بمناسبة تقديم أوراق اعتماده سفيراً للسلطنة، والذي ثمن مواقف السلطنة الداعمة لسورية والحريصة على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الارتقاء بعلاقات البلدين وتعزيزها في كل المجالات هو في سلم أولويات السياسة الخارجية السورية.