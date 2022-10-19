عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

الأخبار: تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية: مجلس النواب يخضع لصندوق النقد
التطبيع يتسلّل إلى بيروت
الغرب يحزم أمره: فلْنُشعل إيران
الديار: المعارضة تفشل بخرق هيئة المجلس وبري هازئاً: قولولنا مين الاكثرية
محاولة جديدة لتشكيل حكومة بـ«صمت» ... وعقد «التغييريين» أصابه الخلاف
النهار: ساعات للمحاولة الحكومية عشية "الأيام العشرة"
الجمهورية: الحكومة قريباً والرئاسة بين إنتظارين
نداء الوطن: هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل... وباسيل يرفض مناقشة "الترسيم" في المجلس
رفع "السرّية" بمفعول رجعي و"التغييريون" بين الإقصاء والتشظّي!
البناء: سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي» / حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب / اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد
اللواء: «جلسة الرسائل»: إقرار التعديلات على السرية المصرفية ونكبة «لتكتل التغيير»
الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه
l'orient le jour: Les députés votent la levée du secret bancaire : c’est la fin « des corrompus », affirme Berry