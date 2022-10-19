عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

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الأخبار: تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية: مجلس النواب يخضع لصندوق النقد

التطبيع يتسلّل إلى بيروت



الغرب يحزم أمره: فلْنُشعل إيران



الديار: المعارضة تفشل بخرق هيئة المجلس وبري هازئاً: قولولنا مين الاكثرية

محاولة جديدة لتشكيل حكومة بـ«صمت» ... وعقد «التغييريين» أصابه الخلاف

النهار: ساعات للمحاولة الحكومية عشية "الأيام العشرة"



الجمهورية: الحكومة قريباً والرئاسة بين إنتظارين

نداء الوطن: هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل... وباسيل يرفض مناقشة "الترسيم" في المجلس

رفع "السرّية" بمفعول رجعي و"التغييريون" بين الإقصاء والتشظّي!



البناء: سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي» / حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب / اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد

اللواء: «جلسة الرسائل»: إقرار التعديلات على السرية المصرفية ونكبة «لتكتل التغيير»

الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه



l'orient le jour: Les députés votent la levée du secret bancaire : c’est la fin « des corrompus », affirme Berry