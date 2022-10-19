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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

19
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر مصرفي إن ثمة كلمة سر مالية في الأسواق تشير الى قرار جهة فاعلة مالياً بشراء الدولارات من الأسواق لرفع سعر الدولار تمهيداً لجعله ينخفض بصورة دراماتيكية الى سعر الـ 30 ألف ليرة مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

كواليس

تقوم سفارات دول فاعلة بتكوين لوائح بأسماء النواب الموارنة المستقلين المقربين من الكتل الكبرى والذين يمكن أن يجري التداول بهم كمرشحين رئاسيين واستكشاف خلفياتهم ومدى درجة القبول الذي يلقونه لدى الكتل الأخرى المعنية واللائحة تضم حتى الآن ثلاثة أسماء.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

سأل ديبلوماسي خليجي أحد الديبلوماسيين الأوروبيين عن مدى جدية الكلام حول تغيير اتفاق الطائف والذهاب الى عقد إجتماعي جديد في لبنان، فأكد له الديبلوماسي الأوروبي أنهم ليسوا في هذا الوارد إطلاقاً.

 

إستغرب حزب فاعل قيام مستشار بارز في موسكو، بمعاودة الترويج لمرشح من قوى الثامن من آذار لرئاسة الجمهورية.

 

يقول مطلعون على موقف دولة خليجية بارزة، إنّها تضع فيتو على عودة مرجع بارز إلى موقعه في العهد الجديد.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
ابتعدت عاصمة أوروبية عن مشهد التجاذب حول مبادرة تقدم نفسها أنها حيادية، تجنباً للإحراج الدبلوماسي..


غمز
يحسد نواب كثر مرجع كبير على طول أناته وصبره، على مداخلات وكلام يساق خارج سياقه، خلال الجلسات النيابية..


لغز
يدفع أصحاب الشركات ومؤسسات الاستيراد بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة، قبل إنزال هذه الفئة إلى التعامل، في سباق هستيري لجني الأرباح!

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