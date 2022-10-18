حريق النفايات جنوب صيدا مستمر وثمة محاولات لإهماده

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ما زال الحريق الذي اندلع في كميات كبيرة من النفايات في بورة ردم بالقرب من معمل معالجة النفايات الصلبة جنوب صيدا مستمرا لليوم الثاني على التوالي، على رغم المحاولات المتواصلة حتى هذه اللحظة من فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني وفرق اطفاء بلدية صيدا لإهماده، إذ تحول الرياح التي تهب على الساحل الجنوبي دون تمكن فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق نهائيا.

وكان الحريق الذي اندلع أمس غطى سماء المنطقة بسحب واعمدة الدخان، وتسبب بحالات اختناق، وسط مناشدة سكان المنطقة المحيطة بالاسراع في السيطرة عليه واهماده نظرا إلى الضرر الكبير الذي يتسبب به هكذا حريق جراء انبعاثات سامة من النفايات.