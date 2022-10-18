living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدم تشكيل حكومة جديدة هو ضرب من الجنون

18
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة أخبار الotv المسائية جاءت كالتالي:

تتسارع الأحداث وتتراكم التطورات في الأسبوعين الأخيرين من ولاية الرئيس العماد ميشال عون، من دون أن يبرز في الأفق ما يؤشر إلى احتمال الخرق على خط الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء المهلة الدستورية. أما حكومياً، فتعويل على ولادة قيصرية في ربع الساعة الأخيرة، لأن عدم تشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، سيكون ضرباً من الجنون وسيؤدّي إلى فوضى دستورية، كما أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم.
أما في المجلس النيابي، وفي مقابل البلبلة التي سادت معسكر نواب التغيير الذين انسحب من بين صفوفهم النائب ميشال دويهي، وفي موازاة التناقضات التي اعترت مواقف بعض الاحزاب، ومنها الكتائب، حيث طالب النائب سامي الجميل بالتوافق على عضوية اللجان بعدما رفضه في السابق، فتمكن التيار الوطني الحر من استعادة رئاسة لجنة الاقتصاد للنائب فريد البستاني، بعد معركة بالأصوات قادها باسيل شخصياً، وبدعم من الطاشناق وحزب الله والنائب وليام طوق، ما ادى الى خسارة النائب ميشال ضاهر، الذي سبق وتخلى عن تكتل لبنان القوي في عزِّ استهدافه سياسياً في السنوات الثلاث الاخيرة.
لكن، في مقابل كل ما تقدم، يبقى الخبر الاهم اليوم نفطياً بامتياز، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم وفدا من شركة توتال. وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها الشركة في لبنان، تمهيدا لبدء التنقيب في البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجددا في التنقيب في النفط والغاز في لبنان، إستكمالا للعمل الذي قامت به توتال في البلوك رقم 4. وأشار الوفد الى أن منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعا المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب. وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يبدأ التنقيب في البلوك رقم 9 سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من اجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، متمنيا التوفيق لفريق توتال للوصول الى نتائج إيجابية. غير ان بداية النشرة تبقى مع وثائقي “الجنرال” في جزئه السابع.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout