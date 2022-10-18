النفط ينخفض أكثر من 3 % بسبب زيادة إمدادت أميركا وتراجع الطلب الصيني

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تراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة بفعل مخاوف من زيادة الإمدادت الأميركية وسط تباطؤ اقتصادي إلى جانب انخفاض الطلب الصيني على الوقود، بحسب وكالة "رويترز".



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولارا، أي 3.6 بالمئة إلى 89.25 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.12 دولار بنسبة 3.7 بالمئة إلى 82.34 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت بما يزيد على دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.



وأرجأت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى أجل غير مسمى إصدار المؤشرات الاقتصادية التي كان من المقرر نشرها اليوم الثلاثاء، مما أعطى مؤشرا للسوق على أن الطلب على الوقود منخفض بشكل كبير في المنطقة.



كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب تقارير أفادت بأن الحكومة الأمريكية ستستمر في السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.



وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي ل"رويترز" أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول.